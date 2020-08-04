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Главная страница » Blog » Главная » В Украине за сутки подтвержден 1061 случай COVID-19

В Украине за сутки подтвержден 1061 случай COVID-19

В Украине за сутки подтвержден 1061 случай COVID-19
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В течение суток подтвержден 1061 случай COVID-19. Всего подтверждено 74219 случаев, из них 40 613 выздоровели, 1764 человека умерли. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 04.08 составляет 31842. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

 Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (290,7), Закарпатской (243,3) и Ивано-Франковской (228,7) областях.

На стационарном лечении находится 4969 человек, из них 132 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 18715 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 546 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

Заболевание было подтверждено в 5236 детей и 8865 медиков, из них 6521 медработник выздоровел.

За сутки исследовано 14140 образцов методом ПЦР. Всего проведено 1081146 ПЦР-исследований.

Данные в разрезе областей можно найти по ссылке: https://phc.org.ua/…/inshi…/koronavirusna-infekciya-covid-19

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Елена Кораб

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