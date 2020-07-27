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В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » В Украине за сутки подтверждено 807 случаев COVID-19

В Украине за сутки подтверждено 807 случаев COVID-19

В Украине за сутки подтверждено 807 случаев COVID-19
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Подтверждено 65 656 случаев COVID-19,   36 112 человек выздоровели, 1616 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 807 случаев. 315 человек выздоровели, 16 умерли. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 27.07 составляет 27 918. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (264,3) Закарпатской (226,4) областях и в г.Киев (162).

На стационарном лечении находится 3977 человек, из них 82 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 16921 лицо, подключении к аппарату ИВЛ — 492 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,9%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,8%) областях.

Заболевание было подтверждено в 4661 ребенка и 8380 медиков, из них 6076 медработников выздоровели.

За сутки исследовано 7064 образца методом ПЦР. Всего проведено 970 705 ПЦР-исследований.

Данные в разрезе областей можно найти по ссылке: https://phc.org.ua/…/inshi…/koronavirusna-infekciya-covid-19.

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Елена Кораб

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