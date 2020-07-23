Подтвержден 61 851 случай COVID-19, 34 тыс. человек выздоровели, 1551 умер. За последние сутки лабораторно подтверждено 856 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 23.07 составляет 26300. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано во Львовской (252) Закарпатской (215) и Черновицкой (161,9) областях.

На стационарном лечении находится 3833 человек, из них 88 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 16126 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 473 пациента.

Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,8%), Черкасской (4,1%), Харьковской, Полтавской и Черновицкой (по 3,8%).

Заболевание было подтверждено в 4400 детей и 8153 медиков, из них 5772 медработники выздоровели.

За сутки исследовано 14498 образцов методом ПЦР.

Данные в разрезе областей можно найти по ссылке: https://phc.org.ua/…/inshi…/koronavirusna-infekciya-covid-19