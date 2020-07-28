Подтверждено 66 575 случаев COVID-19, 36 744 человек выздоровели, 1629 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 919 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 28.07 составляет 28 202. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (268,2) Закарпатской (228,5) областях и в г. Киев (163).

На стационарном лечении находится 4275 человек, из них 101 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 17127 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 496 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,9%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,8%) областях.

Заболевание было подтверждено в 4722 детей и 8435 медиков, из них 6139 медработников выздоровели.

За сутки исследовано 12655 образцов методом ПЦР. Всего проведено 983 350 ПЦР-исследований.

Данные в разрезе областей можно найти по ссылке: https://phc.org.ua/…/inshi…/koronavirusna-infekciya-covid-19