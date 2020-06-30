Подтверждено 44 334 случая COVID-19, 19 115 людей выздоровели, 1159 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 706 случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 656122, методом ИФА — 202618.
Количество активных больных по состоянию на 30.06 составляет 24060 человек.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (301,6), Львовской (180,9) и Ровенской (162,5) областях.
Сейчас госпитализированы 4724 человека, из них 92 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 11836 человек, подключение к аппарату ИВЛ — 393 пациента.
Заболевание подтверждено в 3238 детей и 6721 медика, из них 4025 медработников выздоровели.
32498 больных находились на амбулаторном лечении.
Случаи подтверждены:
Винницкая обл. — 1864 (1179 выздоровели)
Волынская обл. — 2368 (694 выздоровели)
Днепропетровская обл. — 1087 (913 выздоровели)
Донецкая обл. — 481 (163 выздоровели)
Житомирская обл. — 1404 (746 выздоровели)
Закарпатская обл. — 2889 (943 выздоровели)
Запорожская обл. — 572 (418 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. — 2395 (1098 выздоровели)
г. Киев — 5037 (1563 выздоровели)
Киевская обл. — 2546 (1332 выздоровели)
Кировоградская обл. — 646 (536 выздоровели)
Луганская обл. — 80 (58 выздоровели)
Львовская обл. — 5435 (747 выздоровели)
Николаевская обл. — 444 (281 выздоровел)
Одесская обл. — 1698 (736 выздоровели)
Полтавская обл. — 314 (268 выздоровели)
Ровенская обл. — 3712 (1769 выздоровели)
Сумская обл. — 297 (222 выздоровели)
Тернопольская обл. — 1919 (1140 выздоровели)
Харьковская обл. — 2134 (1086 выздоровели)
Херсонская обл. — 191 (176 выздоровели)
Хмельницкая обл. — 803 (544 выздоровели)
Черкасская обл. — 642 (458 выздоровели)
Черновицкая обл. — 4801 (1900 выздоровели)
Черниговская обл. — 536 (145 выздоровели).