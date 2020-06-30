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2 - В Украине за сутки зафиксировано 706 новых случаев COVID-19
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В Украине за сутки зафиксировано 706 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 706 новых случаев COVID-19
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Подтверждено 44 334 случая COVID-19, 19 115 людей выздоровели, 1159 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 706 случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 656122, методом ИФА — 202618.

Количество активных больных по состоянию на 30.06 составляет 24060 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (301,6), Львовской (180,9) и Ровенской (162,5) областях.

Сейчас госпитализированы 4724 человека, из них 92 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 11836 человек, подключение к аппарату ИВЛ — 393 пациента.

Заболевание подтверждено в 3238 детей и 6721 медика, из них 4025 медработников выздоровели.

32498 больных находились на амбулаторном лечении.

Случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 1864 (1179 выздоровели)

Волынская обл. — 2368 (694 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1087 (913 выздоровели)

Донецкая обл. — 481 (163 выздоровели)

Житомирская обл. — 1404 (746 выздоровели)

Закарпатская обл. — 2889 (943 выздоровели)

Запорожская обл. — 572 (418 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 2395 (1098 выздоровели)

г. Киев — 5037 (1563 выздоровели)

Киевская обл. — 2546 (1332 выздоровели)

Кировоградская обл. — 646 (536 выздоровели)

Луганская обл. — 80 (58 выздоровели)

Львовская обл. — 5435 (747 выздоровели)

Николаевская обл. — 444 (281 выздоровел)

Одесская обл. — 1698 (736 выздоровели)

Полтавская обл. — 314 (268 выздоровели)

Ровенская обл. — 3712 (1769 выздоровели)

Сумская обл. — 297 (222 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1919 (1140 выздоровели)

Харьковская обл. — 2134 (1086 выздоровели)

Херсонская обл. — 191 (176 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 803 (544 выздоровели)

Черкасская обл. — 642 (458 выздоровели)

Черновицкая обл. — 4801 (1900 выздоровели)

Черниговская обл. — 536 (145 выздоровели).

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Елена Кораб

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