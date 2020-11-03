За вчера в Украине зафиксировано 8899 (из них детей — 346, медработников — 401) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это новый антирекорд. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за последние сутки:

госпитализированы — 1207 человек;

летальных случаев — 157;

выздоровели — 5100 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 60 836 (методом ПЦР — 34818, методом ИФА — 26018).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 411 093 человека;

выздоровели — 168 868 человек;

летальных исходов — 7532;

проведения ПЦР-тестов — 3379029.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.