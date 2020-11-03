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Главная страница » Blog » Минздрав » В Украине за сутки зафиксировано без малого 9 тысяч новых случаев COVID-19 – это новый антирекорд

В Украине за сутки зафиксировано без малого 9 тысяч новых случаев COVID-19 — это новый антирекорд

В Украине за сутки зафиксировано без малого 9 тысяч новых случаев COVID-19 — это новый антирекорд
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За вчера в Украине зафиксировано 8899 (из них детей — 346, медработников — 401) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это новый антирекорд. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за последние сутки:

  • госпитализированы — 1207 человек;
  • летальных случаев — 157;
  • выздоровели — 5100 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 60 836 (методом ПЦР — 34818, методом ИФА — 26018).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 411 093 человека;
  • выздоровели — 168 868 человек;
  • летальных исходов — 7532;
  • проведения ПЦР-тестов — 3379029.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.

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Елена Кораб

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