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Главная страница » Blog » Минздрав » В Украине за сутки зафиксировано почти 10 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано почти 10 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано почти 10 тысяч новых случаев COVID-19
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9 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 30 ноября. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников. Об этом сообщили в МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 1161 человека;
  • летальных случаев — 114;
  • выздоровели — 5771 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 31 901 (в том числе методом ПЦР — 26290, методом ИФА — 5611).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 732 625 человек;
  • выздоровели — 345 149 человек;
  • летальных исходов — 12 327;
  • проведено ПЦР-тестов — 4528772.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

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Елена Кораб

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