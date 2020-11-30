9 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 30 ноября. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников. Об этом сообщили в МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 1161 человека;

летальных случаев — 114;

выздоровели — 5771 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 31 901 (в том числе методом ПЦР — 26290, методом ИФА — 5611).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 732 625 человек;

выздоровели — 345 149 человек;

летальных исходов — 12 327;

проведено ПЦР-тестов — 4528772.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.