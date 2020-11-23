10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 23 ноября 2020 года. В частности, заболел 491 ребенок и 447 медработников. Об этом сообщили в МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1165 человек;
- летальных случаев — 124;
- выздоровели — 4143 человека;
- осуществлено тестирований за сутки — 28 374 (в том числе методом ПЦР — 25253, методом ИФА — 3121).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 635 689 человек;
- выздоровели — 291 060 человек;
- летальных исходов — 11 075;
- проведено ПЦР-тестов — 4243600.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.