10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 23 ноября 2020 года. В частности, заболел 491 ребенок и 447 медработников. Об этом сообщили в МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1165 человек;

летальных случаев — 124;

выздоровели — 4143 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 28 374 (в том числе методом ПЦР — 25253, методом ИФА — 3121).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 635 689 человек;

выздоровели — 291 060 человек;

летальных исходов — 11 075;

проведено ПЦР-тестов — 4243600.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.