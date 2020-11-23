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Главная страница » Blog » Минздрав » В Украине за сутки зафиксировано почти 11 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано почти 11 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано почти 11 тысяч новых случаев COVID-19
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10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 23 ноября 2020 года. В частности, заболел 491 ребенок и 447 медработников. Об этом сообщили в МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1165 человек;
  • летальных случаев — 124;
  • выздоровели — 4143 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки — 28 374 (в том числе методом ПЦР — 25253, методом ИФА — 3121).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 635 689 человек;
  • выздоровели — 291 060 человек;
  • летальных исходов — 11 075;
  • проведено ПЦР-тестов — 4243600.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

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Елена Кораб

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