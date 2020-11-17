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Главная страница » Blog » Минздрав » В Украине за сутки зафиксировано почти 12 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано почти 12 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано почти 12 тысяч новых случаев COVID-19
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11968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1610 человек;
  • летальных случаев — 159;
  • выздоровели — 6786 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 67 127 (в том числе методом ПЦР — 37770, методом ИФА — 29357).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 557 657 человек;
  • выздоровели — 250 983 человека;
  • летальных исходов — 9856;
  • проведено ПЦР-тестов — 3979421.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.

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Елена Кораб

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