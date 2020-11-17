11968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1610 человек;

летальных случаев — 159;

выздоровели — 6786 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 67 127 (в том числе методом ПЦР — 37770, методом ИФА — 29357).

За все время пандемии в Украине:

заболели — 557 657 человек;

выздоровели — 250 983 человека;

летальных исходов — 9856;

проведено ПЦР-тестов — 3979421.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.