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Главная страница » Blog » Главная » В Украине зафиксирован 651 новый случай COVID-19

В Украине зафиксирован 651 новый случай COVID-19

В Украине зафиксирован 651 новый случай COVID-19
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20 июля  в Украине 59 493 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1498 летальных, 31439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 651 новый случай. Всего проведено 881 907 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 560 пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2317 случаев;

Волынская область — 3281 случай;

Днепропетровская область — 1209 случаев;

Донецкая область — 794 случая;

Житомирская область — 1602 случая;

Закарпатская область — 4440 случаев;

Запорожская область — 678 случаев;

Ивано-Франковская область — 3536 случаев;

Кировоградская область — 682 случая;

г. Киев — 6961 случай;

Киевская область — 3308 случаев;

Львовская область — 8115 случаев;

Луганская область — 106 случаев;

Николаевская область — 522 случая;

Одесская область — 2573 случая;

Полтавская область — 353 случая;

Ровенская область — 5144 случая;

Сумская область — 371 случай;

Тернопольская область — 2456 случаев;

Харьковская область — 3033 случая;

Херсонская область — 213 случаев;

Хмельницкая область — 980 случаев;

Черновицкая область — 5332 случая;

Черкасская область — 845 случаев;

Черниговская область — 642 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 июля в Центр поступило 703 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 108 910 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Елена Кораб

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