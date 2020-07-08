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В Украине зафиксирован абсолютный рекорд по количеству людей, которые побороли коронавирус — за минувшие сутки выздоровели 926 человек

В Украине зафиксирован абсолютный рекорд по количеству людей, которые побороли коронавирус — за минувшие сутки выздоровели 926 человек
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В Украине зафиксирован абсолютный рекорд по количеству людей, которые побороли коронавирус — за минувшие сутки выздоровели 926 человек. Количество заболевших несколько меньше — положительный результат теста на COVID-19 получили 807 человек. 23 человека, к сожалению, не пережили болезнь. В целом подтверждено 50 414 случаев COVID-19, из них 23 119 выздоровели, 1306 умерли. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 08.07 составляет 25989 человек. Для сравнения, по состоянию на 07.07 количество активных больных составляла 26 131 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (274,4), Львовской (215,8) и Закарпатской (183,1) областях.

Сейчас госпитализированы 4039 человек, из них 91 человек подключен к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13 443 лица, подключеннии к аппарату ИВЛ — 418 пациентов.

Заболевание было подтверждено в 3634 детей и 7092 медиков, из них 4579 медработников выздоровели.

36971 больной находился на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13568 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 745313 образцов и ИФА 298298 образцов.

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Елена Кораб

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