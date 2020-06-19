В Украине подтверждено 34 984 случаи COVID-19, из них 16 033 выздоровели, 985 умерли. За последние сутки лабораторно подтвержден 921 случай, 19 людей умерло. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 542247, методом ИФА — 115494.
Заболевание подтверждено в 2570 детей и 5877 медиков. В госпитализации нуждались 9767 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 343 пациента. 25217 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3548 медработников.
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. — 1596 (990 выздоровели)
Волынская обл. — 1673 (548 выздоровели)
Днепропетровская обл. — 1021 (758 выздоровели)
Донецкая обл. — 350 (142 выздоровели)
Житомирская обл. — 1201 (609 выздоровели)
Закарпатская обл. — 1960 (833 выздоровели)
Запорожская обл. — 547 (385 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. — 1940 (1064 выздоровели)
г. Киев — 4176 (1332 выздоровели)
Киевская обл. — 2142 (994 выздоровели)
Кировоградская обл. — 604 (502 выздоровели)
Луганская обл. — 71 (52 выздоровели)
Львовская обл. — 3540 (663 выздоровели)
Николаевская обл. — 338 (264 выздоровели)
Одесская обл. — 1200 (510 выздоровели)
Полтавская обл. — 289 (262 выздоровели)
Ровенская обл. — 2693 (1467 выздоровели)
Сумская обл. — 246 (178 выздоровели)
Тернопольская обл. — 1605 (1050 выздоровели)
Харьковская обл. — 1744 (812 выздоровели)
Херсонская обл. — 185 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. — 608 (474 выздоровели)
Черкасская обл. — 585 (388 выздоровели)
Черновицкая обл. — 4211 (1470 выздоровели)
Черниговская обл. — 459 (112 выздоровели).