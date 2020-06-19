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В Украине зафиксирован новый антирекорд заболевания коронавирусом — 921 случай за сутки

В Украине зафиксирован новый антирекорд заболевания коронавирусом — 921 случай за сутки
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В Украине подтверждено 34 984 случаи COVID-19, из них 16 033 выздоровели, 985 умерли. За последние сутки лабораторно подтвержден 921 случай, 19 людей умерло. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 542247, методом ИФА — 115494.

Заболевание подтверждено в 2570 детей и 5877 медиков. В госпитализации нуждались 9767 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 343 пациента. 25217 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3548 медработников.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 1596 (990 выздоровели)

Волынская обл. — 1673 (548 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1021 (758 выздоровели)

Донецкая обл. — 350 (142 выздоровели)

Житомирская обл. — 1201 (609 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1960 (833 выздоровели)

Запорожская обл. — 547 (385 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1940 (1064 выздоровели)

г. Киев — 4176 (1332 выздоровели)

Киевская обл. — 2142 (994 выздоровели)

Кировоградская обл. — 604 (502 выздоровели)

Луганская обл. — 71 (52 выздоровели)

Львовская обл. — 3540 (663 выздоровели)

Николаевская обл. — 338 (264 выздоровели)

Одесская обл. — 1200 (510 выздоровели)

Полтавская обл. — 289 (262 выздоровели)

Ровенская обл. — 2693 (1467 выздоровели)

Сумская обл. — 246 (178 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1605 (1050 выздоровели)

Харьковская обл. — 1744 (812 выздоровели)

Херсонская обл. — 185 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 608 (474 выздоровели)

Черкасская обл. — 585 (388 выздоровели)

Черновицкая обл. — 4211 (1470 выздоровели)

Черниговская обл. — 459 (112 выздоровели).

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Елена Кораб

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