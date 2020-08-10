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В Украине зафиксировано 1008 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано 1008 новых случаев COVID-19
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10 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 81 957 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1922 летальные, 44359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1008 новых случаев. Всего проведено 1179434 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 387 пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2985 случаев;

Волынская область — 4327 случаев;

Днепропетровская область — 1571 случай;

Донецкая область — 976 случаев;

Житомирская область — 2154 случая;

Закарпатская область — 5809 случаев;

Запорожская область — 953 случая;

Ивано-Франковская область — 5797 случаев;

Кировоградская область — 724 случая;

г. Киев — 9564 случая;

Киевская область — 4197 случаев;

Львовская область — 10 981 случай;

Луганская область — 155 случаев;

Николаевская область — 716 случаев;

Одесская область — 4230 случаев;

Полтавская область — 497 случаев;

Ровенская область — 6923 случая;

Сумская область — 699 случаев;

Тернопольская область — 3324 случая;

Харьковская область — 4901 случай;

Херсонская область — 269 случаев;

Хмельницкая область — 1368 случаев;

Черновицкая область — 6777 случаев;

Черкасская область — 1036 случаев;

Черниговская область — 1024 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 августа в Центр поступило 1093 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 137 158 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Елена Кораб

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