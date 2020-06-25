В Украине подтверждено 40 008 случаев COVID-19, из них 17 758 выздоровели, 1067 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 994 случая. Центр общественного здоровья Украины.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 606766, методом ИФА — 163941.
Всего заболевания подтверждено в 2936 детей и 6346 медиков. В госпитализации нуждались 10870 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 372 пациента. 29198 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3850 медработников.
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. — 1753 (1091 выздоровел)
Волынская обл. — 2024 (605 выздоровели)
Днепропетровская обл. — 1069 (893 выздоровели)
Донецкая обл. — 399 (150 выздоровели)
Житомирская обл. — 1337 (688 выздоровели)
Закарпатская обл. — 2454 (864 выздоровели)
Запорожская обл. — 561 (401 выздоровел)
Ивано-Франковская обл. — 2171 (1083 выздоровели)
г. Киев — 4613 (1473 выздоровели)
Киевская обл. — 2373 (1185 выздоровели)
Кировоградская обл. — 636 (524 выздоровели)
Луганская обл. — 75 (54 выздоровели)
Львовская обл. — 4627 (712 выздоровели)
Николаевская обл. — 377 (273 выздоровели)
Одесская обл. — 1465 (569 выздоровели)
Полтавская обл. — 301 (267 выздоровели)
Ровенская обл. — 3248 (1623 выздоровели)
Сумская обл. — 277 (195 выздоровели)
Тернопольская обл. — 1815 (1102 выздоровели)
Харьковская обл. — 1947 (977 выздоровели)
Херсонская обл. — 188 (175 выздоровели)
Хмельницкая обл. — 645 (515 выздоровели)
Черкасская обл. — 616 (431 выздоровели)
Черновицкая обл. — 4531 (1763 выздоровели)
Черниговская обл. — 506 (145 выздоровели).