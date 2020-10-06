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Главная страница » Blog » Минздрав » В Украине зафиксировано 4348 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано 4348 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано 4348 новых случаев COVID-19
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6 октября (по состоянию на 9:00) в Украине зарегистрировано 234 584 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4520 летальных, 103401 пациент выздоровел.

За сутки зафиксировано 4348 новых случаев.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

 Всего проведено 2423031 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2149 пациентов.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 октября в Центр поступило 4665 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 301 761 сообщение о подозрении на COVID-19.

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Елена Кораб

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