19 октября в Украине зафиксировано 303 638 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5673 летальных, 126489 пациентов выздоровели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки:

заболели 4766 человек, из них 217 детей и 207 медработников;

госпитализированы 644 человека;

зафиксировано 66 летальных случаев;

выздоровели 1112 человек.

В Ивано-Франковской области 17 октября от осложнений, вызванных COVID-19, умер ребенок — мальчик, 8 лет. Он был госпитализирован 15 октября в тяжелом состоянии с пневмонией, находился на аппарате ИВЛ.

С начала пандемии в Украине на COVID-19 заболели 77 156 человек старше 60 лет, что составляет 25,8% от общего количества больных. При этом на эту возрастную категорию приходится 75% смертей, вызванных коронавирусной болезнью.

Всего за сутки осуществлено 25 739 тестирований, в частности 22543 исследования методом ПЦР, а также 3196 — методом ИФА.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской (595), г. Киев (385), Одесской (350), Житомирской (308) и Львовской (259) областях.