13 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 270 587 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5122 летальных, 116562 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 5133 новых случая. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Всего проведено 2630988 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2152 пациента.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 13 октября в Центр поступило 5391 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 339 104 сообщения о подозрении на COVID-19.