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Главная страница » Blog » Главная » В Украине зафиксировано 5426 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано 5426 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано 5426 новых случаев COVID-19
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26 октября  в Украине зафиксировано 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6464 летальных, 142537 пациентов выздоровели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки:

  • заболело 5426 человек, из них 188 детей и 182 медработника;
  • госпитализированы 736 человек;
  • 73 летальных случая;
  • выздоровели 1029 человек.

Всего за сутки осуществлено 33 771 тестирования, в частности 28 779 исследований методом ПЦР, а также 4992 — методом ИФА.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской (478), Одесской (348), Житомирской (345), Львовской (335) и Черновицкой (323) областях.

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Елена Кораб

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