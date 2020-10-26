26 октября в Украине зафиксировано 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6464 летальных, 142537 пациентов выздоровели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
За прошедшие сутки:
- заболело 5426 человек, из них 188 детей и 182 медработника;
- госпитализированы 736 человек;
- 73 летальных случая;
- выздоровели 1029 человек.
Всего за сутки осуществлено 33 771 тестирования, в частности 28 779 исследований методом ПЦР, а также 4992 — методом ИФА.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской (478), Одесской (348), Житомирской (345), Львовской (335) и Черновицкой (323) областях.