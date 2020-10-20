20 октября в Украине зафиксировано 309 107 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5786 летальных, 129533 пациента выздоровели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки:

заболели 5469 человек, из них 275 детей и 214 медработников;

госпитализирован 841 человек;

113 летальных случаев;

выздоровело рекордное количество человек — 3044.

Всего за сутки осуществлено 53 403 тестирования, в частности 31543 исследования методом ПЦР, а также 21 860 — методом ИФА.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в г.. Киев (462), Харьковской (446), Житомирской (376), Львовской (289) и Днепропетровской (285) областях.