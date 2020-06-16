В Украине подтверждено 32 476 случаев COVID-19, из них 14 528 выздоровели, 912 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 666 случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 507251, методом ИФА — 89358.
Всего заболевания подтверждено в 2402 детей и 5600 медиков. Госпитализации нуждались 9215 человек, подключение к аппарату ИВЛ — 319 пациентов. 23261 больной находился на амбулаторном лечении.
В общем, случаи подтверждены:
Винницкая обл. — 1455 (890 выздоровели)
Волынская обл. — 1499 (460 выздоровели)
Днепропетровская обл. — 1004 (724 выздоровели)
Донецкая обл. — 338 (128 выздоровели)
Житомирская обл. — 1101 (559 выздоровели)
Закарпатская обл. — 1726 (706 выздоровели)
Запорожская обл. — 531 (336 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. — 1809 (1037 выздоровели)
г. Киев — 3985 (1164 выздоровели)
Киевская обл. — 2049 (829 выздоровели)
Кировоградская обл. — 590 (487 выздоровели)
Луганская обл. — 60 (47 выздоровели)
Львовская обл. — 3072 (639 выздоровели)
Николаевская обл. — 321 (216 выздоровели)
Одесская обл. — 1133 (426 выздоровели)
Полтавская обл. — 279 (258 выздоровели)
Ровенская обл. — 2473 (1379 выздоровели)
Сумская обл. — 228 (168 выздоровели)
Тернопольская обл. — 1483 (1024 выздоровели)
Харьковская обл. — 1595 (752 выздоровели)
Херсонская обл. — 183 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. — 560 (422 выздоровели)
Черкасская обл. — 562 (357 выздоровели)
Черновицкая обл. — 4013 (1265 выздоровели)
Черниговская обл. — 427 (81 выздоровели).