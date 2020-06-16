В Украине подтверждено 32 476 случаев COVID-19, из них 14 528 выздоровели, 912 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 666 случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 507251, методом ИФА — 89358.

Всего заболевания подтверждено в 2402 детей и 5600 медиков. Госпитализации нуждались 9215 человек, подключение к аппарату ИВЛ — 319 пациентов. 23261 больной находился на амбулаторном лечении.

В общем, случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 1455 (890 выздоровели)

Волынская обл. — 1499 (460 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1004 (724 выздоровели)

Донецкая обл. — 338 (128 выздоровели)

Житомирская обл. — 1101 (559 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1726 (706 выздоровели)

Запорожская обл. — 531 (336 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1809 (1037 выздоровели)

г. Киев — 3985 (1164 выздоровели)

Киевская обл. — 2049 (829 выздоровели)

Кировоградская обл. — 590 (487 выздоровели)

Луганская обл. — 60 (47 выздоровели)

Львовская обл. — 3072 (639 выздоровели)

Николаевская обл. — 321 (216 выздоровели)

Одесская обл. — 1133 (426 выздоровели)

Полтавская обл. — 279 (258 выздоровели)

Ровенская обл. — 2473 (1379 выздоровели)

Сумская обл. — 228 (168 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1483 (1024 выздоровели)

Харьковская обл. — 1595 (752 выздоровели)

Херсонская обл. — 183 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 560 (422 выздоровели)

Черкасская обл. — 562 (357 выздоровели)

Черновицкая обл. — 4013 (1265 выздоровели)

Черниговская обл. — 427 (81 выздоровели).