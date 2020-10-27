27 октября в Украине зафиксирован 355 601 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 6 590 летальных, 145 336 пациентов выздоровели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки:

заболело 6 677 человек, из них 298 детей и 281 медработник;

госпитализированы 1 022 человека;

126 летальных случаев;

выздоровели 2 799 человек.

Всего за сутки осуществлено 56 710 тестирований, в частности 33 361 исследования методом ПЦР, а также 23 349 — методом ИФА.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской (556), Львовской (478), Одесской (461), Черновицкой (389, в т.ч. м. Черновцы — 236) областях и в г.. Киев (525).