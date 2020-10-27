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В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Минздрав » В Украине зафиксировано 6677 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано 6677 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано 6677 новых случаев COVID-19
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27 октября в Украине зафиксирован 355 601 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 6 590 летальных, 145 336 пациентов выздоровели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки:

  • заболело 6 677 человек, из них 298 детей и 281 медработник;
  • госпитализированы 1 022 человека;
  • 126 летальных случаев;
  • выздоровели 2 799 человек.

Всего за сутки осуществлено 56 710 тестирований, в частности 33 361 исследования методом ПЦР, а также 23 349 — методом ИФА.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской (556), Львовской (478), Одесской (461), Черновицкой (389, в т.ч. м. Черновцы — 236) областях и в г.. Киев (525).

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Елена Кораб

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