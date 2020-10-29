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Главная страница » Blog » Минздрав » В Украине зафиксировано 7342 новых случая COVID-19

В Украине зафиксировано 7342 новых случая COVID-19

В Украине зафиксировано 7342 новых случая COVID-19
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На 29 октября в Украине зафиксировано 370 417 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6868 летальных, 151632 пациенты выздоровели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки:

  • заболело 7342 человека, из них 287 детей и 363 медработники;
  • госпитализированы 976 человек;
  • 112 летальных случаев;
  • выздоровели 2990 человек.

За минувшие сутки в целом было осуществлено 78684 тестирования. Из них методом ПЦР — 47162 исследования, а методом ИФА — 31522.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (577 случаев), Харьковской (575 случаев), Хмельницкой (478 случаев), Одесской (416 случаев) и Львовской (405 случаев) областях.

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Елена Кораб

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