На 29 октября в Украине зафиксировано 370 417 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6868 летальных, 151632 пациенты выздоровели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки:

заболело 7342 человека, из них 287 детей и 363 медработники;

госпитализированы 976 человек;

112 летальных случаев;

выздоровели 2990 человек.

За минувшие сутки в целом было осуществлено 78684 тестирования. Из них методом ПЦР — 47162 исследования, а методом ИФА — 31522.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (577 случаев), Харьковской (575 случаев), Хмельницкой (478 случаев), Одесской (416 случаев) и Львовской (405 случаев) областях.