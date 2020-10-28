28 октября в Украине зафиксировано 363 075 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 755 летальных, 148 642 пациенты выздоровели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки:

заболело 7474 человека, из них 300 детей и 475 медработников;

госпитализированы 1100 человек;

165 летальных случаев;

выздоровели 3306 человек.

Всего за сутки осуществлено 70 592 тестирования, в частности 41 947 исследований методом ПЦР, а также 28 645 — методом ИФА.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской (635), Одесской (567), Днепропетровской (497, в том числе в г. Днепр — 419), Львовской (398) областях и в г.Киев (563).