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Главная страница » Blog » Главная » В Украине зафиксировано 836 новых случаев COVID-19, тысяча пациентов выздоровели

В Украине зафиксировано 836 новых случаев COVID-19, тысяча пациентов выздоровели

В Украине зафиксировано 836 новых случаев COVID-19, тысяча пациентов выздоровели
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Подтверждено 55 607 случаев COVID-19, из них 28131 выздоровел, 1427 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 836 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 15.07 составляет 26049. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (241,5), Черновицкой (222,9) и Закарпатской (206,7) областях.

Сейчас госпитализированы 3935 человек, из них 93 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14658 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 444 пациента.

Заболевание было подтверждено в 3967 детей и 7540 медиков, из них 5186 медработников выздоровели.

40949 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13675 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 827157 образцов и ИФА 383669 образцов.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 2194 (1623 выздоровели)

Волынская обл. — 3117 (1840 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1155 (1045 выздоровели)

Донецкая обл. — 767 (281 выздоровели)

Житомирская обл. — 1550 (1204 выздоровели)

Закарпатская обл. — 4112 (1379 выздоровели)

Запорожская обл. — 631 (526 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 3178 (1246 выздоровели)

г. Киев — 6497 (2160 выздоровели)

Киевская обл. — 3128 (2054 выздоровели)

Кировоградская обл. — 674 (593 выздоровели)

Луганская обл. — 97 (74 выздоровели)

Львовская обл. — 7425 (1167 выздоровели)

Николаевская обл. — 494 (389 выздоровели)

Одесская обл. — 2314 (1031 выздоровели)

Полтавская обл. — 337 (305 выздоровели)

Ровенская обл. — 4782 (3101 выздоровели)

Сумская обл. — 346 (300 выздоровели)

Тернопольская обл. — 2292 (1446 выздоровели)

Харьковская обл. — 2787 (1508 выздоровели)

Херсонская обл. — 205 (186 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 922 (778 выздоровели)

Черкасская обл. — 771 (605 выздоровели)

Черновицкая обл. — 5208 (2998 выздоровели)

Черниговская обл. — 624 (292 выздоровели).

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Елена Кораб

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