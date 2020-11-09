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Главная страница » Blog » Минздрав » В Украине зафиксировано 8687 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано 8687 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано 8687 новых случаев COVID-19
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За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 350, медработников — 321).Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за последние сутки:

  • госпитализированы — 1100 человек;
  • летальных случаев — 115;
  • выздоровели — 2277 человек;
  • осуществлено тестирований в сутки -41114 (в т.ч. методом ПЦР — 34393, методом ИФА — 6721).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 469 018 человек;
  • выздоровели — 209 143 человека;
  • летальных исходов — 8565;
  • проведено ПЦР-тестов — 3648292.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.

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Елена Кораб

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