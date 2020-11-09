За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 350, медработников — 321).Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за последние сутки:

госпитализированы — 1100 человек;

летальных случаев — 115;

выздоровели — 2277 человек;

осуществлено тестирований в сутки -41114 (в т.ч. методом ПЦР — 34393, методом ИФА — 6721).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 469 018 человек;

выздоровели — 209 143 человека;

летальных исходов — 8565;

проведено ПЦР-тестов — 3648292.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.