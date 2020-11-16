9832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 16 ноября 2020 года. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1100 человек;
- летальных исходов — 94;
- выздоровели — 2753 человека;
- осуществлено тестирований за сутки — 33 486 (в том числе методом ПЦР — 28685, методом ИФА — 4801).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 545 689 человек;
- выздоровели — 244 197 человек;
- летальных исходов — 9697;
- проведено ПЦР-тестов — 3941651.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.