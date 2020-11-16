9832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 16 ноября 2020 года. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1100 человек;

летальных исходов — 94;

выздоровели — 2753 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 33 486 (в том числе методом ПЦР — 28685, методом ИФА — 4801).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 545 689 человек;

выздоровели — 244 197 человек;

летальных исходов — 9697;

проведено ПЦР-тестов — 3941651.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.