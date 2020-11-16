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Главная страница » Blog » Минздрав » В Украине зафиксировано 9832 новых случая COVID-19

В Украине зафиксировано 9832 новых случая COVID-19

В Украине зафиксировано 9832 новых случая COVID-19
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9832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 16 ноября 2020 года. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1100 человек;
  • летальных исходов — 94;
  • выздоровели — 2753 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки — 33 486 (в том числе методом ПЦР — 28685, методом ИФА — 4801).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 545 689 человек;
  • выздоровели — 244 197 человек;
  • летальных исходов — 9697;
  • проведено ПЦР-тестов — 3941651.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

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Елена Кораб

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