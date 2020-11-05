За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 369, медработников — 514). Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за последние сутки:

госпитализированы — 1269 человек;

летальных случаев — 193;

выздоровели — 8378 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 75598 (методом ПЦР — 46856, методом ИФА — 28742).

За все время пандемии в Украины

заболели — 430 467 человек;

выздоровели — 184 782 человека;

летальных исходов — 7924;

проведено ПЦР-тестов — 3470669.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.