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Главная страница » Blog » Минздрав » В Украине зафиксировано 9850 новых случаев COVID-19, 8378 человек выздоровели

В Украине зафиксировано 9850 новых случаев COVID-19, 8378 человек выздоровели

В Украине зафиксировано 9850 новых случаев COVID-19, 8378 человек выздоровели
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За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 369, медработников — 514). Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за последние сутки:

  • госпитализированы — 1269 человек;
  • летальных случаев — 193;
  • выздоровели — 8378 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 75598 (методом ПЦР — 46856, методом ИФА — 28742).

За все время пандемии в Украины

  • заболели — 430 467 человек;
  • выздоровели — 184 782 человека;
  • летальных исходов — 7924;
  • проведено ПЦР-тестов — 3470669.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

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Елена Кораб

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