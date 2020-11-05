За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 369, медработников — 514). Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Также за последние сутки:
- госпитализированы — 1269 человек;
- летальных случаев — 193;
- выздоровели — 8378 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 75598 (методом ПЦР — 46856, методом ИФА — 28742).
За все время пандемии в Украины
- заболели — 430 467 человек;
- выздоровели — 184 782 человека;
- летальных исходов — 7924;
- проведено ПЦР-тестов — 3470669.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.