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В Украине запустили новую версию национального теста на цифровую грамотность «Цифрограм»

dija - В Украине запустили новую версию национального теста на цифровую грамотность «Цифрограм»
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В мае текущего года Министерство цифровой трансформации Украины запустило на онлайн-платформе «Дія.Цифрова освіта» новую версию национального теста на цифровую грамотность граждан «Цифрограм 2.0».

«Цифрограм» — это возможность проверить цифровую грамотность любому гражданину. Бета-версия Цифрограма предлагает ответить на 90 вопросов. Задачи теста систематизированы по сферам знаний европейской рамки цифровых компетентностей для граждан DigComp 2.1., Адаптированной украинскими экспертами.

Тестирование предусматривает проверку базовых знаний и навыков по цифровой грамотности в 6 сферах:

  • Основы компьютерной грамотности.
  • Информационная и медиаграмотность.
  • Умение работать с данными.
  • Создание цифрового контента.
  • Коммуникация и взаимодействие в цифровом обществе.
  • Безопасность в цифровой среде.
  • Решение технических проблем.
  • Обучение в течение жизни в цифровом обществе.


Свои знания может проверить любой гражданин. Также в «Цифрограме» есть специализированные тесты для учителей и государственных служащих. Для государственных служащих создано 90 вопросов, охватывающих 30 компетенций.

Тест дает возможность проверить:

  • Основы компьютерной грамотности;
  • Информационную и медиа грамотность;
  • Создание цифрового контента;
  • Коммуникацию и взаимодействие в цифровом обществе;
  • Безопасность в цифровой среде;
  • Решение технических проблем.

Тестирование по цифровой грамотности для учителей разработано экспертами Академии цифрового развития и экспертами Министерства образования и науки Украины на основе рамки профессиональных компетенций для учителей.

Цифрограм для учителей, в отличие от цифрограма для граждан и государственных служащих, имеет максимальный балл в 63 балла и содержит 21 профессиональную цифровую компетенцию и 5 сфер:

  • Учитель в цифровом обществе;
  • Профессиональное развитие;
  • Использование и анализ цифровых ресурсов;
  • Обучения и оценки учащихся;
  • Развитие цифровой компетентности учащихся.
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Алина Сидорова

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