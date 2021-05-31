В мае текущего года Министерство цифровой трансформации Украины запустило на онлайн-платформе «Дія.Цифрова освіта» новую версию национального теста на цифровую грамотность граждан «Цифрограм 2.0».

«Цифрограм» — это возможность проверить цифровую грамотность любому гражданину. Бета-версия Цифрограма предлагает ответить на 90 вопросов. Задачи теста систематизированы по сферам знаний европейской рамки цифровых компетентностей для граждан DigComp 2.1., Адаптированной украинскими экспертами.

Тестирование предусматривает проверку базовых знаний и навыков по цифровой грамотности в 6 сферах:

Основы компьютерной грамотности.

Основы компьютерной грамотности. Информационная и медиаграмотность.

Информационная и медиаграмотность. Умение работать с данными.

Умение работать с данными. Создание цифрового контента.

Создание цифрового контента. Коммуникация и взаимодействие в цифровом обществе.

Коммуникация и взаимодействие в цифровом обществе. Безопасность в цифровой среде.

Безопасность в цифровой среде. Решение технических проблем.

Решение технических проблем. Обучение в течение жизни в цифровом обществе.



Свои знания может проверить любой гражданин. Также в «Цифрограме» есть специализированные тесты для учителей и государственных служащих. Для государственных служащих создано 90 вопросов, охватывающих 30 компетенций.

Тест дает возможность проверить:

Основы компьютерной грамотности;

Основы компьютерной грамотности; Информационную и медиа грамотность;

Информационную и медиа грамотность; Создание цифрового контента;

Создание цифрового контента; Коммуникацию и взаимодействие в цифровом обществе;

Коммуникацию и взаимодействие в цифровом обществе; Безопасность в цифровой среде;

Безопасность в цифровой среде; Решение технических проблем.

Тестирование по цифровой грамотности для учителей разработано экспертами Академии цифрового развития и экспертами Министерства образования и науки Украины на основе рамки профессиональных компетенций для учителей.

Цифрограм для учителей, в отличие от цифрограма для граждан и государственных служащих, имеет максимальный балл в 63 балла и содержит 21 профессиональную цифровую компетенцию и 5 сфер:

Учитель в цифровом обществе;

Учитель в цифровом обществе; Профессиональное развитие;

Профессиональное развитие; Использование и анализ цифровых ресурсов;

Использование и анализ цифровых ресурсов; Обучения и оценки учащихся;

Обучения и оценки учащихся; Развитие цифровой компетентности учащихся.