В мае текущего года Министерство цифровой трансформации Украины запустило на онлайн-платформе «Дія.Цифрова освіта» новую версию национального теста на цифровую грамотность граждан «Цифрограм 2.0».
«Цифрограм» — это возможность проверить цифровую грамотность любому гражданину. Бета-версия Цифрограма предлагает ответить на 90 вопросов. Задачи теста систематизированы по сферам знаний европейской рамки цифровых компетентностей для граждан DigComp 2.1., Адаптированной украинскими экспертами.
Тестирование предусматривает проверку базовых знаний и навыков по цифровой грамотности в 6 сферах:
- Основы компьютерной грамотности.
- Информационная и медиаграмотность.
- Умение работать с данными.
- Создание цифрового контента.
- Коммуникация и взаимодействие в цифровом обществе.
- Безопасность в цифровой среде.
- Решение технических проблем.
- Обучение в течение жизни в цифровом обществе.
Свои знания может проверить любой гражданин. Также в «Цифрограме» есть специализированные тесты для учителей и государственных служащих. Для государственных служащих создано 90 вопросов, охватывающих 30 компетенций.
Тест дает возможность проверить:
- Основы компьютерной грамотности;
- Информационную и медиа грамотность;
- Создание цифрового контента;
- Коммуникацию и взаимодействие в цифровом обществе;
- Безопасность в цифровой среде;
- Решение технических проблем.
Тестирование по цифровой грамотности для учителей разработано экспертами Академии цифрового развития и экспертами Министерства образования и науки Украины на основе рамки профессиональных компетенций для учителей.
Цифрограм для учителей, в отличие от цифрограма для граждан и государственных служащих, имеет максимальный балл в 63 балла и содержит 21 профессиональную цифровую компетенцию и 5 сфер:
- Учитель в цифровом обществе;
- Профессиональное развитие;
- Использование и анализ цифровых ресурсов;
- Обучения и оценки учащихся;
- Развитие цифровой компетентности учащихся.
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