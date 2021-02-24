Сегодня Среда, 24 февраля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В Николаеве на три дня перекроют движение Центральном проспекте

В Николаеве на три дня перекроют движение Центральном проспекте

В Украине заработала онлайн-система информационных сервисов «е-Ветеран»

В Украине заработала онлайн-система информационных сервисов «е-Ветеран»

Пикет около ГНС Николаевщины: Дмитрий Прокофьев встретился с фермерами

Пикет около ГНС Николаевщины: Дмитрий Прокофьев встретился с фермерами

Сегодня в Украине начинается вакцинация против COVID-19

Сегодня в Украине начинается вакцинация против COVID-19

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » В Украине заработала онлайн-система информационных сервисов «е-Ветеран»

В Украине заработала онлайн-система информационных сервисов «е-Ветеран»

В Украине заработала онлайн-система информационных сервисов «е-Ветеран»
0

Министерство по делам ветеранов Украины презентовало ветеранский ресурс — систему информационных сервисов «е-Ветеран». Отныне получить информацию о санаторно-курортные учреждения и субъектах предоставления услуг по психологической реабилитации, которые работают с ветеранами, будет легко — с помощью ПК, ноутбука или обычного смартфона.

Об этом сообщила пресс служба Министерства по делам ветеранов Украиины.

minveteran 5 1024x682 - В Украине заработала онлайн-система информационных сервисов «е-Ветеран»
Фото Министерства по делам ветеранов Украины

Мастерс-ресурс «е-Ветеран» — это информационный онлайн справочник о доступной в Украине психологической помощи ветеранам и членам их семей. Справочник разработан при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в рамках сотрудничества с Минветеранов.

minveteran 1 1024x576 - В Украине заработала онлайн-система информационных сервисов «е-Ветеран»
Фото Министерства по делам ветеранов Украины

По словам министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной, сервис создан ветеранами для ветеранов и о ветеранах. Усовершенствовать систему помогут отзывы пользователей.

Призываю ветеранов к коммуникации и обратной связи. Давайте вместе покажем пример государственно-общественного партнерства, которое укрепит нашу ветеранскую общественность и улучшит качество ветеранских услуг, — сказала Юлия Лапутина.

minveteran 2 1024x576 - В Украине заработала онлайн-система информационных сервисов «е-Ветеран»
Фото Министерства по делам ветеранов Украины

Министр также поблагодарила Офис ОБСЕ в Украине и Координатора проектов ОБСЕ в Украине посла Генрика Вилладсена за поддержку этого проекта.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Пикет около ГНС Николаевщины: Дмитрий Прокофьев встретился с фермерами
Next post В Николаеве на три дня перекроют движение Центральном проспекте

Татьяна Корбун

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Украине провели первое исследование геймеров

В Украине провели первое исследование геймеров

В районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении

В районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении

Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ

Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ