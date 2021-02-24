Министерство по делам ветеранов Украины презентовало ветеранский ресурс — систему информационных сервисов «е-Ветеран». Отныне получить информацию о санаторно-курортные учреждения и субъектах предоставления услуг по психологической реабилитации, которые работают с ветеранами, будет легко — с помощью ПК, ноутбука или обычного смартфона.

Об этом сообщила пресс служба Министерства по делам ветеранов Украиины.

Фото Министерства по делам ветеранов Украины

Мастерс-ресурс «е-Ветеран» — это информационный онлайн справочник о доступной в Украине психологической помощи ветеранам и членам их семей. Справочник разработан при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в рамках сотрудничества с Минветеранов.

Фото Министерства по делам ветеранов Украины

По словам министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной, сервис создан ветеранами для ветеранов и о ветеранах. Усовершенствовать систему помогут отзывы пользователей.

— Призываю ветеранов к коммуникации и обратной связи. Давайте вместе покажем пример государственно-общественного партнерства, которое укрепит нашу ветеранскую общественность и улучшит качество ветеранских услуг, — сказала Юлия Лапутина.

Фото Министерства по делам ветеранов Украины

Министр также поблагодарила Офис ОБСЕ в Украине и Координатора проектов ОБСЕ в Украине посла Генрика Вилладсена за поддержку этого проекта.