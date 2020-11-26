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Главная страница » Blog » Минздрав » В Украине зарегистрировали более 15 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине зарегистрировали более 15 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине зарегистрировали более 15 тысяч новых случаев COVID-19
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По официальным данным Минздрава в Украине за прошедшие сутки подтвердил 15 331 новый случай COVID-19.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

По состоянию на 26.11.2020 в Николаевской области зафиксировано 397 новых заболевших, из них 242 — в Николаеве.

С начала пандемии в Украине заразились 677 189 человек, умерли 11 717, выздоровели – 317 395. Активными больными остаются 359 794 пациента.

В Украине введут массовое тестирование на COVID-19

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Алина Сидорова

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