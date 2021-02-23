Вчера, 22 февраля 2021, Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину против COVID-19 Oxford / AstraZeneca для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

Всемирная организация здравоохранения уже одобрила данную вакцину для экстренного применения, а также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Вакцина, Oxford / AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия), ее локальное (торговое) название Covishield.

Соответственно, вакцина Covishield, которая уже прибывает в Украину, официально зарегистрирована. Oxford / AstraZeneca (Covishield) подали документы на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля.

В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней.

Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США), которые производятся на мощностях Serum Institute (Индия).