Сегодня Вторник, 23 февраля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

ГНС Николаевщины: Музеи при продаже билетов не обязаны применять РРО и/или ПРРО

ГНС Николаевщины: Музеи при продаже билетов не обязаны применять РРО и/или ПРРО

В ГНС Николаевщины рассказали, какие штрафы предусмотрены за неподачу формы 20-ОПП

В ГНС Николаевщины рассказали, какие штрафы предусмотрены за неподачу формы 20-ОПП

ГНС Николаевщины предлагает общественникам вместо пикета провести круглый стол

ГНС Николаевщины предлагает общественникам вместо пикета провести круглый стол

Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра

Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Минздрав » В Украине зарегистрировали вакцину Oxford / AstraZeneca (Covishield) против COVID-19

В Украине зарегистрировали вакцину Oxford / AstraZeneca (Covishield) против COVID-19

В Украине зарегистрировали вакцину Oxford / AstraZeneca (Covishield) против COVID-19
0

Вчера, 22 февраля 2021, Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину против COVID-19 Oxford / AstraZeneca для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

Всемирная организация здравоохранения уже одобрила данную вакцину для экстренного применения, а также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Вакцина, Oxford / AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия), ее локальное (торговое) название Covishield.

Соответственно, вакцина Covishield, которая уже прибывает в Украину, официально зарегистрирована. Oxford / AstraZeneca (Covishield) подали документы на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля.

В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней.

Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США), которые производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" предлагает должникам заключить договор реструктуризации
Next post Вчера спасатели трижды оказали помощь животным

Татьяна Корбун

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Украине провели первое исследование геймеров

В Украине провели первое исследование геймеров

В районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении

В районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении

Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ

Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ