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В Украину в июле поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19

vakcina registracija - В Украину в июле поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19
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В июле в Украину суммарно поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает Интерфакс.

Всего в июле планируется к поставке на уровне страны около 7,7 млн доз вакцин, — сказал Кузин в среду во время онлайн-дискуссии «Почему украинцы не хотят вакцинироваться».

Кузин отметил, что из-за значительного объема законтрактованных поставок в настоящее время изучается вопрос отсрочки поставок некоторых вакцин, в частности китайской Coronavac, которая закупается по новому контракту британским закупочным агентством Crown Agents.

Учитывая, что на июль у нас достаточно большое количество вакцины, то мы сейчас обсуждаем вопрос отсрочки, так как у этой вакцины (Coronavac — ИФ) хороший срок годности, — сказал он.
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Алина Сидорова

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