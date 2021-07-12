В ближайшие сутки в Украину вернутся грозы и шквальный ветер. Ряд областей осадки обойдут стороной, в них сохранится жаркая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

В ночь на 13 июля на юге страны, а также в Житомире, Киевской, Винницкой и Черкасской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы с порывами ветра от 15 до 20 метров в секунду.

На остальной территории Украины осадки не прогнозируются. В Харьковской, Луганской, Донецкой и Полтавской областях воздух днем прогреется до 33, ночью — до 18 градусов. Скорость ветра в этих регионах составит от 5 до 10 метров в секунду.

На морских побережьях ночью ожидается от 15 до 20 градусов, днем температура воздуха составит до 24 тепла. В Карпатах ночью — 8-13, днем 18-23 градуса.