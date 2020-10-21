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Главная страница » Blog » Происшествия » В Варваровке горел жилой дом

В Варваровке горел жилой дом

В Варваровке горел жилой дом
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20 октября в 16:39 на спецлинию «101» поступила информация о пожаре частного жилого дома в переулке Суворова в Николаеве.

Печное отопление — одна из частых причин пожаров в Николаеве

По указанному адресу прибыли отделения 2,3,19 государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

2020 10 21 dsc 0061 - В Варваровке горел жилой дом

На месте стало известно, что огнем охватил крышу здания и вещи домашнего обихода, которые находились внутри. В 17:06 пожар площадью 30 кв. м локализовали, 17:30 — ликвидировали, не допустив полного уничтожения дома. Огонь повредил перекрытие и потолок.

видео ГСЧС в Николаевской области

К тушению привлекались 4 единицы техники, 15 человек ГСЧС. Дополнительно работала аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго».

Предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки.

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Алина Сидорова

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