20 октября в 16:39 на спецлинию «101» поступила информация о пожаре частного жилого дома в переулке Суворова в Николаеве.

Печное отопление — одна из частых причин пожаров в Николаеве



По указанному адресу прибыли отделения 2,3,19 государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

На месте стало известно, что огнем охватил крышу здания и вещи домашнего обихода, которые находились внутри. В 17:06 пожар площадью 30 кв. м локализовали, 17:30 — ликвидировали, не допустив полного уничтожения дома. Огонь повредил перекрытие и потолок.

видео ГСЧС в Николаевской области

К тушению привлекались 4 единицы техники, 15 человек ГСЧС. Дополнительно работала аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго».

Предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки.