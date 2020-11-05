В Варваровку пришла питьевая вода. Для жителей микрорайона — это важное событие, говорит директор Николаевской школы №60 Наталья Боярская. Ведь местная вода техническая и для употребления непригодна, поэтому питьевую приходилось привозить из города.

Водопровод длиной 1300 метров прокладывали под дном реки Южный Буг на глубине 25 метров. Трудностей, говорит руководитель предприятия-подрядчика Александр Жак, хватало. В частности, из-за водонасыщенной почвы процесс бурения вместо одного месяца длился почти три. Деньги на строительство дюкера — а это более 73 миллионов гривен — выделяли как из городского так и из государственного бюджетов.

«Практически 100% использованных при строительстве материалов произведены в Украине. В том числе и труба с защитным покрытием, с которой сделан дюкер. Отмечу, что этот проект получился значительно дешевле, чем другие проектные решения», — подчеркнул Александр Жак.

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По его словам, до конца года запустят вторую нитку дюкера, которая будет служить резервным источником воды. Следующий этап — это подключение к магистральной сети жилых домов.

Стоимость техусловий, которые будет выдавать частным потребителям КП «Николаевводоканал», оставит 658 гривен. Все остальные расходы для каждого домовладения индивидуальны и будут зависеть от ряда факторов.

«Стоимость работ по подключению будет зависеть от расстояния дома до дюкера, от того, какие колодцы будут строить, какая запорная арматура будет использоваться, — сообщил директор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко. — Водоснабжение для жителей Варваровки будет стоить столько же, столько и для всех остальных жителей Николаева. Все в соответствии с тарифом, который устанавливает НКРЕКП».

Деньги для подключения социально незащищенных жителей предусмотрят в городском бюджете — заверил мэр Александр Сенкевич. Также сейчас идет работа над строительством в Варваровке канализационных сетей.

«Уже разрабатывается технико-экономическое обоснование строительства системы водоотведения. В следующем году планируется проектирование. И будем подавать проект для выделения средств из государственного фонда регионального развития, — сообщил городской голова.

Кроме этого проектом предусмотрена перспектива подачи воды в Большую и Малую Коренихи.