Очередную смерть зарегистрировали в Еланецком районе. 28 июля в 20:05 по экстренному номеру «101» поступило сообщение о том, что жители села Воссиятское на местном водохранилище обнаружили тело мужчины, находившегося вблизи берега.

В Николаеве утонули 3 человека

Для извлечения 54-летнего погибшего привлекались спасатели. Обстоятельства гибели устанавливали сотрудники полиции.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на Николаевщине увеличилось количество погибших граждан на водных объектах. С начала 2020 года в области и городе водная стихия забрала жизни 29 граждан (2019 — 22). Всему виной человеческая неосторожность, дерзость, чрезмерная уверенность в своих силах, ведь под действием спиртных напитков кажется, что «море по колено».