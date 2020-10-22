22 октября в 6:24 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о пожаре кафе на ул. Строителей г. Вознесенск.

На вызов прибыли пожарные 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Дополнительно привлечено местную пожарную охрану «Александровка». В 07: 40 совместными усилиями пожарные ликвидировали возгорание на площади 80 кв.м. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание электросети.

Всего к тушению привлекалось 3 единицы техники и 12 человек.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.