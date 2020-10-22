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В Вознесенске из-за короткого замыкания в электросети сгорело кафе

В Вознесенске из-за короткого замыкания в электросети сгорело кафе
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22 октября в 6:24 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о пожаре кафе на ул. Строителей г. Вознесенск.

122191135 643006953077001 5597660623521693293 n - В Вознесенске из-за короткого замыкания в электросети сгорело кафе

На вызов прибыли пожарные 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Дополнительно привлечено местную пожарную охрану «Александровка». В 07: 40 совместными усилиями пожарные ликвидировали возгорание на площади 80 кв.м. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание электросети.

122213805 1159123401155910 9000951533897632438 n - В Вознесенске из-за короткого замыкания в электросети сгорело кафе

Всего к тушению привлекалось 3 единицы техники и 12 человек.

122139564 3256698557791678 5811129953781684012 n - В Вознесенске из-за короткого замыкания в электросети сгорело кафе

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Елена Кораб

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