Сегодня, 23 июня, около шести часов утра граждане сообщили в полицию о том, что на обочине дороги по ул. Одесской лежит мужчина с травмой головы, на вид ему 30-35 лет.

На месте происшествия правоохранители увидели следы волочения, которые привели к дому местной жительницы на той же улице. В ее дворе были следы крови, а в доме находились двое мужчин. Среди них был и 33-летний сожитель домовладелицы, который сам признался в убийстве.

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По словам задержанного, он, потерпевший и их товарищ, распивали алкоголь в доме 32-летней владелицы дома. Между нынешним сожителем женщины и бывшим возник конфликт на почве личных отношений. В результате злоумышленник лопатой ударил пострадавшего. Затем оттащил тело на дорогу, где и бросил.

Следователи проводят расследование. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.