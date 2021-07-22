Полицейские разоблачили ранее судимого жителя Вознесенского района на выращивании конопли и изъяли почти две сотни кустов наркозелья. Об этом сообщили в ГУНП.

О том, что 25-летний житель одного из сел у себя на участке выращивает наркорастения, стало известно полицейскому офицеру общины. 21 июля сотрудники полиции и Вознесенской окружной прокуратуры пришли домой к мужчине с санкцией на обыск.

Во время обыска полицейские изъяли 197 кустов растений конопли и обнаружили у хозяина еще около 300 граммов каннабиса. Изъятое направили на экспертизу.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 310 УК «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» и по ч. 1 ст. 309 УК «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкции статей предусматривают до 7 лет лишения свободы.