16 июня в Вознесенском районе фельдшер сообщил в полицию, что во дворе частного дома обнаружено тело местного жителя с ножевым ранением груди. Об этом сообщили в ГУНП.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, судебно-медицинский эксперт и прокуратура.

Правоохранители выяснили, что во время совместного распития спиртного между потерпевшим и отцом его жены возникла ссора с дракой, в ходе которой мужчина ударил зятя ножом в грудь.

Нож полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке ст. 208 УПК.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.