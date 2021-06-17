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Главная страница » Blog » Криминал » В Вознесенском районе убили 35-летнего мужчину

В Вознесенском районе убили 35-летнего мужчину

vb2222 - В Вознесенском районе убили 35-летнего мужчину
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16 июня в Вознесенском районе фельдшер сообщил в полицию, что во дворе частного дома обнаружено тело местного жителя с ножевым ранением груди. Об этом сообщили в ГУНП.

vb333 766x1024 - В Вознесенском районе убили 35-летнего мужчину

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, судебно-медицинский эксперт и прокуратура.

Правоохранители выяснили, что во время совместного распития спиртного между потерпевшим и отцом его жены возникла ссора с дракой, в ходе которой мужчина ударил зятя ножом в грудь.

Нож полицейские изъяли и направили на экспертизу.

vb111 1024x766 - В Вознесенском районе убили 35-летнего мужчину

Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке ст. 208 УПК.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Алина Сидорова

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