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Главная страница » Blog » Минздрав » Вакцина Comirnaty/Pfizer уже доступна для массовой вакцинации

Вакцина Comirnaty/Pfizer уже доступна для массовой вакцинации

vakcinacija - Вакцина Comirnaty/Pfizer уже доступна для массовой вакцинации
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Антиковидную вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech планируют использовать для массовой вакцинации, где она будет доступна с приоритетом для пожилых людей. Украина ожидает получения около 1 миллиона доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech от COVID-19 до конца июля, Министерство здравоохранения решило сделать эту вакцину доступной для широкой общественности.

В то же время в Украине ежедневно работает до 2 тыс. пунктов прививок, где используется вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech.

«Все вакцины, которые используются в Украине являются безопасными и защищают от тяжелого течения и смерти от COVID-19. По данным последних исследований, вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech продемонстрировала эффективность в 83,5% при распространении симптоматических заболеваний COVID-19 и 100% эффективность в предыдущих госпитализациях и смерти», — говорит заместитель министра охраны здоровья — главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Те, кто получил первую прививку вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в центрах массовой вакцинации, вторую дозу также могут получить в тех же центрах или в пунктах прививки. В пунктах прививок также продолжается вакцинация второй дозой вакцины AstraZeneca тем, кто получил первую дозу этой вакцины любого производителя (Covishield, AstraZeneca-SKBio).

В Николаеве заработал Центр массовой вакцинации от COVID-19

По состоянию на 12 июля страна уже получила более 5,6 миллиона доз различных вакцин, в частности 2,4 миллиона доз CoronaVac/Sinovac, почти 1,7 миллиона доз Comirnaty/Pfizer и почти 1,6 миллиона до AstraZeneca различных производителей.

Узнать больше о вакцинации против COVID-19 можно по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19 и на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Татьяна Корбун

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