Для массовой вакцинации уже доступен препарат Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Об этом сообщили в облгосадминистрации.

Напомним, в Николаеве центр массовой вакцинации недавно заработал в ЦПМСП №3 на улице Шоссейной. На момент его открытия сообщалось, что всех желающих будут прививать CoronaVac. Теперь в перечень добавилась и вакцина от Pfizer. Но на сайте ОГА сказано, что этот препарат будет доступен «в режиме охраны с приоритетом для людей пожилого возраста и людей со спутниками».

Также в Николаевской ОГА сообщили, что Украина ожидает получения около 1 миллиона доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech от COVID-19 до конца июля, Министерство здравоохранения решило сделать эту вакцину доступной для широкой общественности.

В то же время в Украине ежедневно работает до 2 тыс. пунктов вакцинации, где используется вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech, которую поставляют в отдельных флаконах и не требующая снижения температурного хранения, что делает ее удобной для использования в пунктах.

В пунктах прививок также продолжается вакцинация второй дозой вакцины AstraZeneca тем, кто получил первую дозу этой вакцины любого производителя (Covishield, AstraZeneca-SKBio).

В то же время мобильные бригады прививают организованные коллективы вакциной Comirnaty/Pfizer, целевые группы из 3-4 этапов вакцинации вакциной CoronaVac/Sinovac и другой дозированной вакциной AstraZeneca. Также прививают маломобильные группы населения.

По состоянию на 12 июля Украина уже получила более 5,6 миллиона доз различных вакцин, в частности 2,4 миллиона доз CoronaVac/Sinovac, почти 1,7 миллиона доз Comirnaty/Pfizer и почти 1,6 миллиона доз AstraZeneca различных производителей.

Узнайте больше о вакцинации против COVID-19 по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19 и на сайте vaccination.covid19.gov.ua