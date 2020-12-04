Кабмин Украины освободил от налога, в частности от НДС, вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 при ввозе в Украину. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 2 декабря.

Правительство рассмотрит Постановление, которое позволит удешевить лекарственные средства, необходимые для лечения осложнений от Covid-19. Расширяется список препаратов, которые при импорте освобождаются от налога на добавленную стоимость. Кстати, налогом на добавленную стоимость также не будут облагаться и вакцины от коронавируса. Это касается всех вакцин, которые мы будем закупать в следующем году.