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Вакцина от COVID прибыла в Украину. Когда начнут делать прививки

Вакцина от COVID прибыла в Украину. Когда начнут делать прививки
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В Украине вакцинация от коронавируса начнется завтра, 24 февраля. Первые прививки будет сделаны в «ковидных» больницах.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве отметили, что вакцинацию не будут проводить публично, так как привлечение широкой публики в больницы для пациентов с коронавирусом неуместно.

«Делать прививки начнут завтра, когда вакцина разойдется по регионам. Их будут делать одновременно по всей стране», — сообщил источник.

Cегодня около 11:20 в аэропорту «Борисполь» сел самолет с первой партий вакцины от коронавируса. Всего в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцины производства AstraZeneca.

Данная вакцина имеет среднюю эффективность 70%. Согласно клиническим испытаниям, ни один из ее ингредиентов не может привести к заболеванию COVID-19. При этом среди привитых резко снижается уровень заболеваемости.

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Татьяна Корбун

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