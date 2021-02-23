В Украине вакцинация от коронавируса начнется завтра, 24 февраля. Первые прививки будет сделаны в «ковидных» больницах.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве отметили, что вакцинацию не будут проводить публично, так как привлечение широкой публики в больницы для пациентов с коронавирусом неуместно.

«Делать прививки начнут завтра, когда вакцина разойдется по регионам. Их будут делать одновременно по всей стране», — сообщил источник.

Cегодня около 11:20 в аэропорту «Борисполь» сел самолет с первой партий вакцины от коронавируса. Всего в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцины производства AstraZeneca.

Данная вакцина имеет среднюю эффективность 70%. Согласно клиническим испытаниям, ни один из ее ингредиентов не может привести к заболеванию COVID-19. При этом среди привитых резко снижается уровень заболеваемости.