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Варваровский мост в Николаеве так не приняли в госсобственность

Варваровский мост в Николаеве так не приняли в госсобственность
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Варваровский мост в Николаеве не принят в государственную собственность, поскольку нет еще согласования Министерства экономического развития и торговли.  Об этом сообщил директор департамента ЖКХ, депутат Сергей Коренев во время внеочередной сессии горсовета в пятницу, 18 декабря. Но процедура согласования должна завершиться до конца года.

Я был откомандирован в Министерство инфраструктуры, там была встреча с заместителем министра Натальей Форсюк, там были народные депутаты, все эти вопросы обсудили. После этой встречи мы дополнительно написали письмо в Министерство инфраструктуры по созданию согласительной встречи с Министерством экономического развития и торговли, – сообщил Сергей Коренев.

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Алина Сидорова

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