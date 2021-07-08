8 июля, примерно в 3:30 на105 км дороги Н-24 «Благовещенское — Николаев» вблизи Южноукраинска Volkswagen Polo сбив пешехода, который переходил дорогу неподалеку пешеходного перехода. Об этом сообщили в ГУНП.

В результате ДТП мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.

Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.