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Главная страница » Blog » Происшествия » Вчера спасатели трижды оказали помощь животным

Вчера спасатели трижды оказали помощь животным

Вчера спасатели трижды оказали помощь животным
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22 февраля спасатели трижды оказывали помощь животным.

Первый случай произошел в 13:30 на ул. Самойловича г. Николаева. Две собаки упали в колодец глубиной 3 м. Об этом сообщили по спецлинии «101» очевидцы. Отделение 5 государственной пожарно-спасательной части прибыли по указанному адресу и вытащили четвероногих на поверхность.

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Фото ГУ ГСЧС Николаевской области

Другой звонок поступил позже, хозяйка кота обратилась за помощью и рассказала, что ее пушистик взобрался на дерево высотой 6 метров и уже 4 часа не могут его снять. Спасатели 2 ГПСЧ с помощью трехступенчатой лестницы добрались до хвостика, спустили вниз и передали счастливой хозяйке.

Уже затемно, аварийно-спасательное отделение аварийно-спасательной части специального назначения на катере на воздушной подушке спасли собаку, которая провалилась под лед на реке Ингул в микрорайоне Ракетное урочище г. Николаева.

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