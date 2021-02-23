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Главная страница » Blog » Культура » “Велич слова славетних українців”: стартует конкурс видеочтений произведений Ивана Франко, Леси Украинки и Василия Стефаника

«Велич слова славетних українців»: стартует конкурс видеочтений произведений Ивана Франко, Леси Украинки и Василия Стефаника

«Велич слова славетних українців»: стартует конкурс видеочтений произведений Ивана Франко, Леси Украинки и Василия Стефаника
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2021 в Украине отмечают 150-летие со дня рождения Леси Украинки и Василия Стефаника, а также 165-ю годовщину со дня рождения Ивана Франко.

Эти юбилейные даты дарят прекрасную возможность снова и снова говорить о выдающихся украинских писателях, перечитывать знакомые с детства тексты, проживая истории литературных персонажей.

Центральная городская библиотека имени М.Л. Кропивницкого объявляет конкурс видеочтений произведений Ивана Франко, Леси Украинки и Василия Стефаника.

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Для участия необходимо до 31 августа 2021 прислать заявку и свою видеоработу на адрес электронной почты: nikclib@gmail.com с пометкой «Конкурс відеопрочитань».

Все видеоработы будут опубликованы организаторами и партнерами конкурса на сайтах, а также в социальных сетях с хэштегом: #величСлова, #читайукраїнське, #ЛесяУкраїнка, #ВасильСтефаник, #ІванФранко.

Подведение итогов конкурса состоится на торжественном мероприятии ко Дню украинской письменности и языка в Центральной городской библиотеке им. М.Л. Кропивницкого.

Подробнее о правилах участия можно узнать по ссылке.

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Татьяна Корбун

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