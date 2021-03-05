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Главная страница » Blog » Общество » Венедиктова представила нового прокурора Николаевской области

Венедиктова представила нового прокурора Николаевской области

Венедиктова представила нового прокурора Николаевской области
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В пятницу, 5 марта, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Николаевской областной прокуратуры нового руководителя Владимира Говоруху. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Генпрокурор поздравила нового главу с назначением и поставила задачу продуктивно работать для защиты закона на Николаевщине.

«Работы в регионе очень много, и основная задача прокуратуры – быть эффективной и справедливой, тем органом, который действенно координирует всю правоохранительную систему и который уважают люди. Для этого надо еще немало сделать, и я надеюсь, что мы достигнем общей цели – повышения общественного доверия, ради которого мы начинали реформу нашего учреждения», – сказала Ирина Венедиктова.

В этом месяце по всей стране начнут также работу окружные прокуратуры, которые заменят местные.

«Окружные прокуратуры в непосредственном контакте с обществом, и у них наибольшая нагрузка. Очень важно, чтобы процесс перезагрузки никак не отразился на работе. Это масштабные изменения: мы аттестовали всех прокуроров, меняется штатное расписание, создаются новые юрлица. Но государство не должно почувствовать никаких проволочек или пауз в связи с этим переходом», – добавила Генпрокурор.

Справка: Владимир Викторович Говоруха начал работу в органах прокуратуры в 2001 году. Работал старшим помощником прокурора Московского района г. Харькова, следователем и старшим следователем этой же прокуратуры. После этого стал следователем по особо важным делам следственного отдела следственного управления прокуратуры Харьковской области, а впоследствии – заместителем начальника этого отдела. Был заместителем прокурора Червонозаводского района г. Харькова, прокурором Красноградского района Харьковской области, руководителем Первомайской местной прокуратуры Харьковской области. С июля 2020 г. занимал должность заместителя начальника Департамента надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины и органами, ведущими борьбу с организованной и транснациональной преступностью, Офиса Генерального прокурора.

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Людмила Александрова

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