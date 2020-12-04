Верховная Рада на заседании 4 декабря поддержала законопроект №4430 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков». Инициатором данного законопроекта стал Президент Владимир Зеленский. В целом документ поддержали 302 нардепа.

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В частности, нормативный акт освобождает ФОПов первой группы от начисления и уплаты единого налога и единого взноса с декабря 2020 года по май 2021 года.

Также в законе прописана возможность списания налогового долга налогоплательщиков в случае, если совокупный размер долга по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен и он непогашенный состоянию на 1 ноября 2020 года.

Кроме того документ предусматривает:

отсрочку на срок до одного года уплаты налоговых долгов граждан и самозанятых лиц на сумму до 6800 грн, которые возникли до 1 декабря 2020 года

отсрочку на срок до одного года уплаты налоговых долгов граждан и самозанятых лиц на сумму до 6800 грн, которые возникли до 1 декабря 2020 года списание пени и штрафных санкций по налоговым долгам, если они будут погашены в течение шести месяцев после вступления в силу этого документа

списание пени и штрафных санкций по налоговым долгам, если они будут погашены в течение шести месяцев после вступления в силу этого документа увеличение втрое (с 1020 гривенн до 3060 гривен) порога налогового долга, по которому налоговая не будет совершать меры взыскания

увеличение втрое (с 1020 гривенн до 3060 гривен) порога налогового долга, по которому налоговая не будет совершать меры взыскания освобождение от налогообложения материальной помощи, которую граждане и бизнес будут получать от государства в связи с усиленным карантином — материальная помощь не будет облагаться НДФЛ и налогом на прибыль

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