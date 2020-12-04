Верховная Рада на заседании 4 декабря поддержала законопроект №4430 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков». Инициатором данного законопроекта стал Президент Владимир Зеленский. В целом документ поддержали 302 нардепа.
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В частности, нормативный акт освобождает ФОПов первой группы от начисления и уплаты единого налога и единого взноса с декабря 2020 года по май 2021 года.
Также в законе прописана возможность списания налогового долга налогоплательщиков в случае, если совокупный размер долга по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен и он непогашенный состоянию на 1 ноября 2020 года.
Кроме того документ предусматривает:
- отсрочку на срок до одного года уплаты налоговых долгов граждан и самозанятых лиц на сумму до 6800 грн, которые возникли до 1 декабря 2020 года
- списание пени и штрафных санкций по налоговым долгам, если они будут погашены в течение шести месяцев после вступления в силу этого документа
- увеличение втрое (с 1020 гривенн до 3060 гривен) порога налогового долга, по которому налоговая не будет совершать меры взыскания
- освобождение от налогообложения материальной помощи, которую граждане и бизнес будут получать от государства в связи с усиленным карантином — материальная помощь не будет облагаться НДФЛ и налогом на прибыль
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